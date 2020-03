Ai microfoni del Giornale ha parlato cosi il tecnico Cesare Prandelli. Ecco le sue parole riguardo l’emergenza Coronavirus:

“Ho perso tanti amici in questi giorni, gente che ha fatto parte della mia vita in modo importante. Il calcio deve passare in secondo piano. In questo momento non si può e non si deve parlare di partite o quant’altro. Questa è l’ora degli investimenti sulla ricerca, sugli ospedali, sulle scuole, sulla natura”.