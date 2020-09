Prandelli: “Koulibaly? Dovesse restare, Napoli partirebbe alla pari con Juve e Inter”

Cesare Prandelli, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Koulibaly per me è il giocatore che sposta il futuro del Napoli. Un difensore forte come Koulibaly non c’è in tutto il mondo. Se resta Koulibaly il Napoli raggiunge Juventus ed Inter in vetta alla griglia di partenza. Senza Koulibaly, il Napoli partirebbe più dal basso. Se invece hai Koulibaly tu devi cominciare la stagione puntando a vincere il titolo”.