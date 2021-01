Prandelli: “Malcuit sa ribaltare le situazioni con intensità di corsa e cerca l’uno contro uno”

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino ed ha tra l’altro affermato a proposito dei nuovi acquisti: “Kokorin e Malcuit? Sono due giocatori ai quali in questo momento non dobbiamo dare nessun tipo di pressione, perchè dobbiamo dargli una condizione. Nel momento in cui avranno la condizione da squadra sicuramente saranno giocatori che ci aiuteranno mlto perchè hanno potenza, qualità, personalità e quindi sono contento. Sono state operazioni molto intelligenti e visto il mercato che ho sempre coniato come un mercato dei delusi e degli scambi, son giocatori che nella scelta abbiamo avuto anche un tipo di programmazione. Malcuit ha questa capacità di ribaltare le situazioni con una buona intensità di corsa e spesso fondo campo cerca l’uno contro uno, è quello che si cercava e quindi mi auguro veramente che possa aiutare la squadra proprio in questo contesto”.