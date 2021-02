Pregliasco sul Lockdown: “Soluzione migliore, ma si rischierebbe ribellione sociale”

Attraverso i microfoni di Radio Rai 1 il virologo Pregliasco ha parlato cosi riguardo l’ipotesi Lockdown. Ecco le sue parole, riportate dai colleghi di Fanpage:

“Lockdown? È il provvedimento che ha maggiore efficacia, Ricciardi ha ragione ma mi rendo conto che c’è una rabbia sociale di chi è in sofferenza da mesi. D’altra parte i dati sono in peggioramento, in Lombardia con la variante inglese pare siamo al 30% dei casi, la situazione va affrontata con attenzione”.

L’esperto ha però aggiunto: “Credo però che un lockdown totale sia difficile da proporre dal punto di vista dell’opportunità politica e del disagio e della ribellione sociale che si rischierebbe”. Per il virologo è meglio tentare prima una via “più accettabile”, provare a “rivedere i parametri” su cui far partire le chiusure.