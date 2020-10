Premier League, Everton-Liverpool 2-2: pari col brivido per Ancelotti

Segna subito Mané, i Reds potrebbero raddoppiare su rigore per l’uscita assassina di Pickford su Van Dijk. Invece la beffa è doppia, perché l’olandese era scattato in fuorigioco e deve pure uscire per infortunio. Un’assenza che peserà, perché Keane pareggia di testa da corner e nella ripresa, dopo il gioiello di Salah che illude Klopp, l’implacabile Calvert-Lewin (al settimo gol in 5 giornate) sfrutta un bel cross dell’ex romanista Digne per firmare il definitivo 2-2. Nel finale, espulso Richarlison per un fallaccio su Thiago e annullato per un offside millemetrico il 3-2 del Liverpool.