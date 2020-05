Premier League, i club ribadiscono la volontà di continuare. Per la Championship solo i playoff

In data odierna c’è stato un incontro tra i 20 club di Premier League dove le squadre hanno comunicato la volontà di tornare a giocare in campionato. È stata però una fumata grigia visto che hanno allo stesso tempo comunicato di attendere novità dal Governo e che attendono una Task Force Governativa per risolvere questa situazione.

Situazione differente in Championship (Serie B inglese) dove il campionato non riprenderà, ma potrebbero disputarsi solo i Playoff e Playout. Chiusura immediata invece per tutti i campionati giovanili dall’Under 9 all’Under 18.