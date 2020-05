Premier League, il passaggio di proprietà del Newcastle è cosa fatta: operazione da 340 mln

La Premier League sta per perdere l’ennesima proprietà inglese di un suo club a favore di un fondo di investimenti. Il Newcastle sta per essere acquistato dal Fondo di Investimento pubblico dell’Arabia Saudita. Molto probabilmente passerà di mano entro la fine della stagione. Operazione da circa 340 milioni di euro. Per il fondo dell’Arabia Saudita si parla di una quota dell’80% e quindi controllo assoluto dei Magpies.

Passa di mano l’attuale proprietario Michael James Wallace Ashley, imprenditore nell’campo dell’abbigliamento sportivo e noto per il brand Sports DIrect. Ma ai molti questo cambio di proprietà non piace, soprattutto per la provenienza del fondo. Tanti tifosi ma anche organizzazioni internazionali come Amnesty International hanno denunciato la scelta di permettere che un club di calcio venisse acquistato da figure legate ad un regime come quello saudita.

Nessuno dei governanti sauditi comparirà nell’organigramma futuro del club, ma è di facile deduzione come il principale fondo saudita sia vicino, per forza di cose, al governo dello stesso. Un’autorità in mano a bin Salman, erede al trono saudita, accusato di essere il mandante dell’assassinio del giornalista dissidente dell’Huffington Post Jamal Khashoggi nell’ambasciata saudita in Turchia.

An open letter to the Fans of Newcastle United Football Club: I implore you all to unite to protect your beloved club and city from Crown Prince Mohammed Bin Salman and those around him. Stop this takeover before it’s too late. #NUFC #nufctakover pic.twitter.com/kTk2bf3oEv — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) May 13, 2020

Questo buco nero nella politica internazionale non è stato dimenticato dalla fidanzata di Khashoggi, Hatice Cengiz, che ha voluto pubblicare sui social una lettera direttamente alla Premier League per chiedere un intervento sull’acquisizione, ricordando al mondo chi sia l’uomo che sta per acquistare il Newcastle.

Fonte: Gianlucadimarzio.com