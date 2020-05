Da oggi contatto fisico autorizzato in allenamento in Inghilterra. Il governo di Londra ha dato l’ok per il passaggio alla “fase 2” del piano di ripresa delle competizioni sportive avvicinando la Premier League al ritorno in campo, che potrebbe avvenire il 19 giugno. Su questo punto, però, le discussioni sono ancora in corso: gli allenatori, in particolare, vorrebbero più tempo per la preparazione e avrebbero individuato a fine giugno il momento ideale per ripartire.