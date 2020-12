Premier League, si pensa alla sospensione: aumentati i casi di Coronavirus

Allarme Coronavirus in Premier League. Secondo alcuni tabloid inglesi, negli ultimo giorni si starebbe pensando ad uno stop momentaneo per il campionato inglese. Il motivo è la variante inglese del virus, che avrebbe già fatto capolino in alcune squadre di Premier: ultimo in ordine di tempo, dopo il rinvio di Everton-Manchester City, sarebbe la valutazione relativa al rinvio di Fulham-Tottenham. In queste ore, la FA starebbe pensando ad uno stop di due settimane. Anche la EFL, la seconda lega, starebbe pensando ad una modifica del protocollo dopo gli innumerevoli casi di positività e alcune gare rinviate nella giornata di martedì: il consiglio della Lega sarebbe di non riunirsi in spazi chiusi con lo staff ed aumentare le riunioni da remoto.