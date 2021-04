Premier League, soddisfazione Leeds: ferma il Liverpool della Superlega 1-1

La prima squadra a scendere in campo dopo aver aderito alla Superlega è stata il Liverpool. I Reds hanno affrontato il Leeds a Elland Road, e sono stati accolti con alcuni messaggi presenti sugli spalti come lo striscione “Earn it on the pitch. Football is for the fans“. Ma anche un semplice “Earn it” sulle maglie dei giocatori di Bielsa con lo stemma della Champions League. Un ‘guadagnatela’ secco, che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.

🙌 Football is for the fans. pic.twitter.com/9oQj2PM6l4 — Leeds United (@LUFC) April 19, 2021

A passare in vantaggio è stato il Liverpool grazie a Sadio Mané al 31′. Un gol importante, che ha momentaneamente portato i Reds al quarto posto, a pari punti col West Ham. Tuttavia, all’87’ è arrivata la beffa: Diego Llorente ha firmato il pareggio per il Leeds, che ha dunque fermato una delle dodici squadre che disputeranno la Superlega.