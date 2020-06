Premier, tifosi virtuali su Zoom. La pazza idea del Tottenham

Come far entrare i tifosi nonostante le partite siano a porte chiuse? Con l’uso della tecnologia. Il Tottenham ha indetto un concorso per i propri abbonati chiamato “Tottenham Inside” e vincitori potranno entrare virtualmente dentro la casa degli Spurs per le gare interne. Come? Dei maxischermi saranno posizionati a bordo campo dove verranno proiettate le immagini dei sostenitori da casa in modo da non lasciare soli i giocatori. Per partecipare al concorso, si legge sul sito ufficiale, bisogna avere una webcam, avere un account Zoom e un abbonamento alla pay tv che trasmette il match

Fonte: TMW