Pres. Federazione Albanese: “Hysaj spero che rimanga a Napoli, giocatore di personalità”

Il futuro di Hysaj discusso anche da Armand Duka, presidente della Federazione Albanese, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Non conosco i dettagli di cosa sia realmente accaduto in Psg-Basaksehir, dobbiamo vedere cosa hanno scritto gli ufficiali della partita, non posso dare giudizi.

L’Europa League è una competizione importante, gli ultimi anno partecipano squadre quotate come Siviglia, Manchester e Napoli.

Abbiamo tre motivi per tifare Napoli in Albania, abbiamo Reja come commissario tecnico, Hysaj gioca nel Napoli e poi c’è Gattuso che era nel Milan, e noi nella nostra bandiera abbiamo i colori rossoneri come loro.

Europei? Siamo una squadra media, l’Inghilterra è una grande, poi c’è anche l’Ungheria che è una buona squadra, vediamo cosa accadrà, dobbiamo fare bene in casa.

Hysaj? Spero che rimanga a Napoli, è un giocatore che può far bene lì, ha fatto tante partite in maglia azzurre, perché non può continuare? Gioca sia destra che a sinistra e poi ultimamente ha fatto anche gol come l’ha fatto per l’Albania. Lui è un giocatore di personalità, l’ha sempre avuta anche da giovane, a 18 sembrava già essere un calciatore d’esperienza, stare a Napoli poi l’ha aiutato a crescere”.