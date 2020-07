Pres. Lecce: “Guarderò Genoa-Napoli con interesse, sostengo gli azzurri da sempre”

Intervenuto in diretta sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha manifestato tutto il suo sostegno al Napoli per la trasferta di stasera contro il Genoa: “Vedrò la partita con interesse. Sono sostenitore del Napoli da sempre, in quanto squadra del sud, a prescindere da tutto. La vittoria con la Lazio è stata preziosa. Punti importanti. Dà un’iniezione di fiducia, entusiasmo, autostima, a tutto l’ambiente e alla squadra.

Napoli e Atalanta? I fatti dicono che sono le due squadre più in forma. Noi abbiamo affrontato il Milan e sembra un’altra squadra. L’Atalanta ha affrontato la sosta come se non fosse successo nulla.

Il morso di Patric? Non so se ha chiesto scusa a Donati a fine partita. Eravamo stravolti e non ho potuto appurare questa cosa”.