Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Luperto al Lecce? No, non ci abbiamo ancora pensato. Non sapendo ancora in che campionato militeremo l’anno prossimo non stiamo pensando ancora al mercato. L’unico pensiero che stiamo facendo è che, in caso di salvezza, alcuni dei profili che abbiamo in prestito vorremmo riscattarli a titolo definitivo o comunque tenerli con noi”.