Pres. Lecce su Dorgu: “Il Napoli ha mostrato un interesse”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Contro il Monza abbiamo portato a casa una grande vittoria, poi era uno scontro diretto, ci siamo riusciti nonostante le difficoltà che la partita ci ha portato. Il terzo anno di serie A è sempre difficile, nella sua storia il Lecce al terzo anno non è mai riuscito a salvarsi, mettere in fila tre anni di serie A sarebbe fantastico, adesso diamo tutto per scontato, ma dobbiamo rimanere ancorati alla realtà. La preoccupazione c’è sempre, abbiamo voluto creare una rosa di 25 titolari per dare al tecnico una rosa più equilibrata. Scelta giusta perché abbiamo avuto tanti infortuni e siamo riusciti a fronteggiare le difficoltà e siamo ancora in corsa per salvarci. Dorgu al Napoli? Non è proprio così, il mercato lo condividiamo con Pantaleo Corvino. Il ragazzo piace e non solo in Italia. Rispetto a quello che si dice del Napoli dico che non c’è niente di concreto ma un’attenzione generale, non è strategia ma la verità. Non vogliamo privarcene. A giugno? Il Napoli ha fatto vedere un interesse, ho alcuni elementi che mi fanno pensare a questo, anche la chiacchierata tra Conte e Dorgu a fine partita. A gennaio un supercolpo? Ho letto anche io questa cosa. Non creiamo aspettative che sono fuori dalla realtà”.