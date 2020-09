Pres. Pescara: “Adl persona responsabile, credeva di stare bene. Eravamo interessati a Tutino”

Nel corso di Supersport 21 su Canale 21 è intervenuto il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani: “Procura federale su ADL? Non si può pensare che ADL sia andato in assemblea sapendo di avere un problema, non se l’aspettavo neanche lui chiaramente. Non è uscito di casa sapendo di essere positivo, andiamoci cauti perchè lui è una persona responsabile ed è andato lì perché credeva di stare bene. ADL? In ritiro non l’ho beccato, parlai con Giuntoli, doveva essere l’occasione la partita al San Paolo ma non sarà così. Tutino? Noi eravamo interessati, come anche l’anno scorso e due anni fa, ma non c’è possibilità. Io sono abituato a prendere chi faccio giocare, negli altri ruoli sono coperti e non ho altri interessi”.