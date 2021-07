Pres. Santos: “Ci è arrivata un’offerta per Kaio Jorge, stiamo trattando”

Intervistato dal portale GE, il presidente del Santos, Andres Rueda, ha svelato delle interessanti novità relativamente al futuro di Kaio Jorge, talentuoso attaccante classe 2002 finito nel mirino anche del Napoli. Il club partenopeo, però, sembra essersi defilato per la fittissima concorrenza.

Di seguito le parole di Rueda: “Ha ricevuto un’offerta ─ (da parte di un club europeo) ─, ora stiamo trattando“. Si tratta di una cifra più bassa, ma per il club brasiliano c’è il rischio di perderlo a zero a dicembre, quando il suo contratto scadrà: “Volevo rinnovargli il contratto per altri cinque anni ma ora cerchiamo la situazione migliore per il club e per lui. Lui e la sua famiglia sono dalla nostra parte, pensano che sia sbagliato partire senza che il Santos non abbia alcun tipo riconoscimento“.