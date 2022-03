La Lega Serie A rende noto che la Primavera azzurra giocherà Sabato 12 marzo 2022 contro l’Empoli allo Stadio Piccolo di Cercola per la gara valevole per la 7a giornata di ritorno. Inoltre la gara di recupero contro il Pescara, in trasferta, valevole per la 4a giornata di ritorno sarà giocata mercoledì 16 marzo alle ore 15,00