Primavera 1, Genoa-Empoli finisce 1-1: al Napoli basta un punto per la salvezza

Manca sempre meno alla fine del campionato Primavera 1. Ieri il Napoli ha perso sul campo della già retrocessa Spal per 4-3, dopo esser andati in vantaggio 1-3. Ma il destino dei partenopei resta nelle loro mani, questo perché il Lecce ha perso in casa con la Roma 2-3 e oggi è arrivata un’altra ottima notizia per la squadra di Frustalupi. Questa mattina alle 11:00 si è giocata Genoa-Empoli, finita 1-1: al vantaggio iniziale di Besaggio, ha risposto una rete di Sodero al 78′. Con questo punto conquistato, i toscani si salvano aritmeticamente insieme al Verona.

Ma non è finita qui. Questo pareggio è una manna per la Primavera del Napoli, che giocherà l’ultima giornata contro il Verona allo stadio Piccolo di Cercola. Ai ragazzi di Frustalupi basterà un punto per festeggiare l’aritmetica salvezza. Il Genoa è sotto negli scontri diretti e in caso di arrivo a pari punti, sarebbero i rossoblù a dover disputare il playout. E il Lecce è a -3. Di seguito, la classifica delle posizioni che interessano al Napoli.

Torino 40

Napoli 40

Milan 39

Genoa 38

Lecce 37

Se le posizioni restassero invariate, Lecce e Genoa disputerebbero i playout. Ma il Napoli non deve fare calcoli e conquistare almeno il pareggio contro il Verona per salvarsi.