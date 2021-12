Primavera 1 – Inter, Pelamatti sta bene ma rimarrà un giorno in osservazione

Possono tirare tutti un gran sospiro di sollievo in casa Inter, ma non solo, per le condizioni di Andrea Pelamatti, il calciatore della Primavera oggi protagonista dello sfortunato episodio che lo ha visto coinvolto nel match contro il Napoli e che ha generato attimi di grande paura.

Il difensore nerazzurro ha perso i sensi dopo aver ricevuto un colpo fortissimo dal collega azzurrino Davide Costanzo il quale, nel tentativo di calciare un pallone al volo, lo ha centrato in pieno volto. Soccorso tempestivamente, Pelamatti è stato immediatamente trasportato all’Ospedale del Mare per accertamenti. Fortunatamente, stando alle ultime indiscrezioni, il ragazzo sta bene ma per sicurezza rimarrà in osservazione per 24 ore prima di riaggregarsi ai suoi compagni.