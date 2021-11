Primavera 1, Inter-Pescara 2-0: i nerazzurri sono i prossimi avversari del Napoli

E’ stata la mano di Cristian Chivu a regalare la vittoria all’Inter Primavera dopo due sconfitte consecutive in campionato. I cambi operati dal tecnico romeno, dopo un primo tempo concluso sullo 0-0 tra tante occasioni sciupate dai nerazzurri e un sentito ringraziamento a Rovida, hanno sortito l’effetto sperato: sbloccare una gara che sembrava stregata. Fabbian rompe l’equilibrio al 70′ concludendo in buca d’angolo una splendida azione tutta di prima confezionata da Zanotti e Abiuso, autori rispettivamente del cross in area e della sponda. Ci pensa poi Iliev, che si era alzato dalla panchina da 7′, a chiudere i conti dopo aver duettato in area con Andersen, altro giocatore subentrato a partita in corso.