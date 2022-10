La Juventus supera 3-1 la Sampdoria e resta in vetta alla classifica del campionato Primavera 1. In rete Yildiz, Mbangula e Turco. Per gli ospiti gol della bandiera di Ivanovic in pieno recupero. Blucerchiati in piena crisi, con la terza sconfitta di fila in campionato maturata, e fermi a quota 6 punti in classifica. In caso di successo contro il Bologna, gli azzurrini del Napoli Primavera potrebbero agguantarli.