Primavera 1, Napoli-Juventus 0-5: le pagelle di IamNaples.it

Quarta sconfitta consecutiva per la Primavera del Napoli che rimedia un sonoro 5-0 in casa a Cercola dalla Juventus. È stata una gara complessivamente senza storia, il Napoli ha avuto un paio di chances tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa per riaprirla prima dell’ultima mezz’ora in cui i bianconeri hanno realizzato l’accelerazione definitiva. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 5,5: Nel primo tempo un paio di uscite determinanti, sul terzo gol ha delle responsabilità, Chibozo lo infila sul primo palo.

BARBA 5: Prova disastrosa dell’intero reparto difensivo, Barba come gli altri commette errori in uscita, nell’impostazione del gioco e poi Chibozo lo beffa due volte nell’uno contro uno.

HYSAJ 4: Rimedia una seconda ammonizione abbastanza ingenua, al 76′, sul risultato di 0-4, con l’avversario spalle alla porta sulla fascia laterale, nei pressi della bandierina del calcio d’angolo, non ha alcun senso peggiorare la situazione della squadra sia per la gara in corso che per la prossima. Hysaj, infatti, sarà squalificato per la trasferta di Pescara.

COSTANZO 5: Condivide la prova deludente di tutto il reparto, sulla catena di destra la Juventus nel primo tempo costruisce il doppio vantaggio con uno scatenato Mulazzi, che fa tre assist, uno nella ripresa per Chibozo.

MARCHISANO 5,5: Ha almeno il merito dell’imbucata per Cioffi al 42′, un assist che poteva cambiare il corso della partita.

VERGARA 5,5: Prova a spezzare la monotonia con qualche giocata, tenta anche un tiro al 52′ respinto da Daffara, deve velocizzare le giocate, a volte risulta lezioso nelle scelte e nel lavoro tecnico. (Dall’81’ Manè s.v.: Una decina di minuti per lui sullo 0-5, non può meritare una valutazione)

COLI SACO 5: Qualche palla recuperata c’è ma tante anche quelle perse, spicca un po’ nel gioco aereo ma la circolazione della palla è lenta e scolastica. (Dall’81’ Toccafondi s.v.: Fa rifiatare un po’ Coli Saco a gara di fatto conclusa, non può meritare una valutazione)

SPAVONE 5: Soffre l’evoluzione della partita, la Juventus va in vantaggio, il Napoli s’allunga e sfrutta gli spazi che lasciano gli azzurrini. Le sue qualità si sono viste soltanto nei primi dieci minuti del secondo tempo, l’unica fase in cui il Napoli è riuscito a costruire una pressione continua. Al 52′ buona la sponda per Vergara che va al tiro impegnando Daffara.

GIANNINI 4,5: Tanti errori come gli altri del resto, sia nella circolazione del pallone che nella copertura sulla sua corsia in cui la coppia Savona-Mulazzi è dominante.

D’AGOSTINO 5: Fa fatica ad incidere, è costretto come Vergara a tanto sacrificio nell’abbassarsi, gli manca un po’ di lucidità e di qualità nelle giocate. (Dal 58′ Ambrosino 5; Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, la Juventus segna il gol del 3-0 che taglia definitivamente le gambe al Napoli. La sua mezz’ora in campo si consuma senza acuti degni di nota)

CIOFFI 5: Spreca la palla-gol che poteva raddrizzare la partita al 42′, non ce la fa ad incidere, è un po’ spento, come anche gli altri uomini d’attacco manca il gioco d’insieme. (Dal 73′ Mercurio 5: Entra addirittura sullo 0-4, a gara ormai virtualmente finita, può fare poco per cambiare l’inerzia della sfida).

FRUSTALUPI 4.5: Bisogna cambiare l’inerzia del cammino della Primavera azzurra dopo quattro sconfitte consecutive, ripartendo dalle risorse che sono venute a mancare soprattutto oggi: il sacro fuoco di combattere su ogni pallone e l’organizzazione difensiva. Dopo le ultime quattro sconfitte consecutive, soltanto le ultime due, Pescara e Spal, hanno incassato più gol del Napoli. Sullo 0-2 a poco più di mezz’ora dalla fine, si potrebbe avere anche un po’ di coraggio con l’inserimento di Ambrosino al posto di un difensore e passando al 4-2-3-1.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: 7′ Cerri (J), 25′ Savona (J), 60′, 70′, 80′ Chibozo (J)

Napoli: Idasiak; Barba, Giannini (58′ Di Dona), Marchisano, Hysaj, Costanzo, Vergara (81′ Mané), Saco (81′ Toccafondi). Cioffi (72′ Mercurio), Spavone, D’Agostino (58′ Ambrosino). All. Frustalupi.

Juventus: Daffara; Savona, Nzouango (58′ Citi), Muharemovic, Rouhi (46′ Fiumanò); Mulazzi (75′ Ledonne), Bonetti, Sekularac, Turicchia (75′ Maressa); Cerri (58′ Chibozo), Mbangula. All. Bonatti

Ammonizioni: Cerri, Nzouango, Hysaj

Espulsioni: Hysaj

Arbitro: Sig. Daniele Perenzoni di Rovereto

A cura di Ciro Troise