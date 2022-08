E’ finita 1-1 la partita tra Sassuolo e Juventus, valida per la 1^ giornata del campionato Primavera 1. A passare in vantaggio sono stati i bianconeri con Mbangula. Il pareggio è arrivato al 72′ con Bruno. Ben due espulsioni, una per parte: Strijdonck per la Juve e Zacchi per i neroverdi.