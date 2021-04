La Primavera del Napoli ha pareggiato quest’oggi contro i pari età dello Spezia, in una gara valida per il campionato Primavera 2. Gli azzurrini di mister Cascione, in corsa per i play-off, passano in vantaggio, salvo farsi rimontare e pareggiare a loro volta nel finale. Ecco la classifica aggiornata: