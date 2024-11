RILEGGI LIVE – Primavera 2, Napoli-Avellino 5-1 (1′, 43′ Popovic; 33′ rig., 67′ Gioielli; 78′ Pinzolo; 91′ Gomis)

Fine del match

91′ – Gol dell’Avellino. Tiro di Baldari, respinge Turi, Gomis la mette dentro sottoporta

90′ – 3′ di recupero

86′ – Si accentra Stasi che prova il tiro, pallone a lato

83′ – Occasione da entrambe le parti. Prima corner per l’Avellino battuto da Piscopo, Turi esce a vuoto ma nessuno ne approfitta. Su capovolgimento di fronte Pinzolo vola verso l’area avversaria e prova a servire Stasi, ma Beruschi interviene e sulla ribattuta ancora Pinzolo prova il diagonale, pallone a lato

79′ – Cambio nel Napoli: fuori De Chiara, dentro Borrelli

78′ – GOOOL DEL NAPOLI!! Assist di De Chiara che serve in profondità Pinzolo che batte a tu per tu Pizzella che riesce solo a toccare

75′ – Sull’azione successiva progressione di Ballabile che salta un paio di avversari, avrebbe un paio di soluzione per siglare l’assist, ma va al tiro dalla distanza, centrale bloccato dal portiere

75′ – A ridosso della propria area perde palla Di Martino, che si salva dopo un’azione combattuta con Gomis

74′ – Doppio cambio nel Napoli: fuori Popovic e Raggioli; dentro Stasi e Pinzolo

71′ – Ammonito Beruschi, l’arbitro non lascia proseguire per il vantaggio e fischia la punizione, batte De Chiara: palla alta sopra la traversa

67′ – Doppio cambio nell’Avellino: fuori Arzillo e Iasevoli, dentro Gomis e Vignoli

67′ – POKER DEL NAPOLI!! De Chiara serve Raggioli che di prima fa assist per Gioielli che sul secondo palo la mette dentro. L’allenatore dell’Avellino Pianese si lamenta perché l’azione è proseguita mentre Arzillo era a terra

65′ – Azione dalla destra dell’Avellino, cross di Baldari, Iasevoli controlla, ma mette il pallone a lato sul primo palo

63′ – Doppio cambio per il Napoli: fuori Colella per infortunio e Borriello; dentro Ballabile e Di Martino. Nell’Avellino triplo cambio: fuori Antoci, Giorgetti e De Michele; dentro Piscopo, Baldari e Garofalo

59′ – Cross dalla destra di Colella, girata dentro l’area di Gioielli, pallone molto alto sopra la traversa

57′ – Corner sul primo palo battuto da Malasomma, mischia in area, Beruschi riesce a rifugiarsi in angolo

56′ – Conclusione dalla distanza di De Salvo, pallone a lato

54′ – Contatto dentro l’area tra Beruschi e D’Angelo, l’arbitro lascia correre

15:27 – Inizia la ripresa

Fine primo tempo

45′ – 2′ di recupero

43′ – TRIS DEL NAPOLI!! Giocata di Raggioli che va via sulla destra, palla messa al centro per Popovic che tutto solo sul secondo palo mette il pallone dentro col piatto: 3-0 per il Napoli

41′ – Cross di D’Angelo dalla sinistra, smanaccia il portiere che riesce ad anticipare tutti e libera l’area

38′ – Azione di D’Angelo sulla sinistra, palla a Gioielli, controllo non eccezionale e il tiro finisce alto sopra la traversa

37′ – Ammonito Iasevoli per un brutto fallo su Esposito

34′ – Raggioli per Borriello, che serve Popovic, tiro da dentro l’area che però finisce a lato

33′ – GOOOOL DEL NAPOLI!!! Sul dischetto si presenta Gioielli, il suo tiro viene anche toccato da Pizzella, ma il pallone finisce dentro. Raddoppio Napoli

33′ – Rigore per il Napoli! Lieve spinta di Arzillo su Borriello, l’arbitro a pochi passi fischia il rigore

30′ – TURI PARA IL RIGORE! De Michele calcia senza rincorsa e indirizza il pallone alla sinistra di Turi, che interviene prontamente parando il rigore

30′ – Rigore per l’Avellino. Aggancio sul lato sinistro dell’area di rigore Colella-De Michele. Sul dischetto va proprio De Michele

26′ – Azione personale di De Michele, percussione, poi arriva dentro l’area ma il tiro finisce a lato

25′ – Sugli sviluppi di un rimpallo, il pallone sbatte sul braccio di Gioielli in maniera fortuita. Proteste dell’Avellino, l’arbitro lascia correre

23′ – Tiro di Popovic che in portiere mette in calcio d’angolo

23′ – Annullato un gol per fuorigioco a Gioielli: corner respinto, tiro Borriello al volo deviato, Gioielli nell’area piccola lo deposita in rete, secondo la terna arbitrale in posizione irregolare

20′ – Ammonito Gambardella per un fallo a centrocampo che ha fermato una ripartenza dell’Avellino

13′ – Cross dalla destra di Antoci, Iasevoli anticipa tutti di testa, pallone alto sopra la traversa

7′ – Giocata di Popovic, palla dentro l’area, ma nessuno riesce a indirizzarla verso la porta

4′ – Recupero palla alto dell’Avellino, conclusione di De Salvo, pallone a lato

1′ – GOOOL DEL NAPOLI!!! Rinvio del portiere, De Chiara intercetta, Borriello la mette giù e Popovic si gira di prima intenzione e la mette nell’angolino, Pizzella riesce solo a toccarla

14:29 – Inizia il match, batte il Napoli

Napoli in campo con Turi in porta; Colella e D’Angelo esterni bassi; Esposito e Gambardella coppia centrale; Gioielli e De Chiara in mezzo al campo con Malasomma, Borriello e Popovic dietro Raggioli

L’Avellino è in campo con Pizzella tra i pali; linea difensiva formata da Solaro, Beruschi, Dachille e Giorgetti; De Franceschi davanti alla difesa con De Salvo e Arzillo ai lati; Antoci, Iasevoli e De Michele in attacco

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Turi, 2 Colella, 3 D’Angelo, 4 Gioielli, 5 Gambardella, 6 Esposito, 7 Malasomma, 8 De Chiara, 9 Raggioli, 10 Popovic, 11 Borriello. A disp. 12 Sorrentino, 13 Avvisati, 14 Distratto F., 15 Khraban, 16 Borrelli, 17 Ballabile, 18 Stasi, 19 Pinzolo, 20 Di Martino, 21 Cimmaruta, 22 Zago, 23 Napoletano. All. Rocco.

Avellino: 1 Pizzella, 2 Solaro, 3 Giorgetti, 4 Arzillo, 5 Beruschi, 6 Dachille, 7 Antoci, 8 De Franceschi, 9 Iasevoli, 10 De Salvo, 11 De Michele. A disp. 12 Pezzella, 22 La Matta, 13 Aloisi, 14 Garofalo, 15 Gabriele, 16 Amiranda, 17 Piscopo, 18 Gomis, 19 Vignoli, 20 Lanzone, 21 Baldari. All. Pianese.

Benvenuti alla diretta testuale del match di Primavera 2 tra Napoli e Avellino.