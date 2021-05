Primavera 2, Reggina-Lecce 0-5: salentini agguantano la vetta

Termina 0-5 il match odierno al centro sportivo Sant’Agata di Reggio Calabria tra Reggina e Lecce. Per i salentini si tratta della quarta vittoria di fila che gli permette di scavalcare momentaneamente il Pescara in vetta alla classifica (in attesa di recuperare i due match non giocati). Il Napoli di mister Cascione nel prossimo match, in programma venerdì 14 maggio, dovrà vedersela proprio contro i pugliesi nel recupero della prima giornata del girone di ritorno. Un match delicato per gli azzurrini che dovranno fare di tutto per conquistare i tre punti e consolidare la loro posizione in piena zona play-off. Di seguito ecco la classifica aggiornata: