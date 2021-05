Primavera 2, risultati e classifica: Napoli terzo, Lecce capolista

Il Napoli Primavera ha battuto in trasferta il Benevento per 2-3. Clicca qui per rileggere il live della partita. Si sono disputate altre tre partite, come per esempio quella del Lecce uscito vittorioso per 3-0 dalla sfida contro lo Spezia. Di seguito, i risultati di oggi del gruppo B di Primavera 2.

Benevento-Napoli 2-3

Lecce-Spezia 3-0

Verona-Parma 1-2

Salernitana-Frosinone 2-5

Ecco la classifica del gruppo B, col Napoli momentaneamente terzo in classifica con 31 punti in 17 partite. Non tutti però hanno gli stessi match giocati, complice le sospensioni causa Covid-19. Il Pescara, per esempio, è secondo ma ha giocato 15 partite, ben tre in meno del Lecce primo a +2. Di seguito, la classifica.