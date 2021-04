Vittoria importantissima per lo Spezia, che per 1-2 passano sul campo del Cosenza. Liguri che con i tre punti odierni agguantano il Napoli in piena zona Play-off, diventando di fatto una delle rivali dirette per i campani. Ennesima sconfitta stagionale per il Cosenza che resta appaiato ancora al gruppo di coda della classifica con ben 20 punti.