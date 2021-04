Primavera 2B, risultati e classifica: vincono tutte le prime della classe, ok anche lo Spezia

Parallelamente ai ragazzi del girone A, quest’oggi è sceso in campo anche il girone B per la diciottesima giornata di Primavera 2. Vanno a segno come da pronostico tutte le prime della classe Lecce, Pescara e Virtus Entella, vittoriose contro Cosenza, Frosinone e Reggina. Successo anche per lo Spezia, che piazza il colpo in trasferta ai danni del Pisa. Non è sceso in campo, invece, il Napoli di Cascione nel match in casa del Crotone, rinviato per Covid-19. Stessa sorte per il derby campano tra Benevento e Salernitana.

RISULTATI

Lecce 2-0 Cosenza

Virtus Entella 3-2 Frosinone

Crotone-Napoli (rinviata)

Pescara 4-0 Reggina

Benevento-Salernitana (rinviata)

Pisa 1-2 Spezia

CLASSIFICA