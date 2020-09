Primavera, Cascione: “Ingenui sugli errori, ma abbiamo offerto una buona prova. Ora testa al Lecce”

Dopo il ko casalingo il tecnico della Primavera del Napoli Emmanuel Cascione ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai nostri microfoni:

“Siamo cascati nella trappola perché loro cercavano l’errore, loro non avevano una costruzione fluida, noi abbiamo difeso bene e siamo stati bravi nella costruzione ma ci è mancato ultimo passaggio per chiudere. Devo dire che faccio i complimenti ai ragazzi per una grande gara contro una squadra importante, abbiamo sofferto sul piano fisico. I ragazzi si impegnano e chiunque gioca cerca di mettere in pratica ciò che abbiamo imparato in settimana. Ora testa bassa e pensiamo al Lecce. Modulo diverso? Dobbiamo giocare , quando affronti una squadra con una struttura fisica superiore devi far girare palla. La gara è andata bene, ma nella ripresa abbiamo avuto un blackout di una ventina di minuti e questo non deve capitare perché in 20 minuti possono cambiare tante cose. Dobbiamo aver personalità, mi interessa questo perché permette di creare di più e avere maggiori occasioni. Un errore banale punito immediatamente ci è costata la gara anche se sono rischi che possono capitare, dobbiamo correggere tante cose ma sono contento che i ragazzi fanno quello che chiedo. Il gol di Acampa? Un colpo che gli è venuto da solo, alla fine sono i ragazzi che vanno in campo e loro devono prendere le decisioni finali. È un Napoli in fase di rodaggio e ci sono tante cose da mettere a posto, ma dobbiamo acquisire mentalità vincente per ottenere risultati. Come sta la squadra? Giocando in questa maniera si spende molto, ho provato a fare più cambi possibili e quando c’è la possibilità provo a far giocare tutti. Ad ogni modo non deve essere un alibi“.