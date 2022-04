Primavera, Frustalupi: “Prendiamoci questo punto. Dovevamo segnare nel primo tempo”

Nicolò Frustalupi, allenatore del Napoli Primavera, ha parlato dopo l’1-1 contro il Genoa di oggi:

Contento o rammaricato per il pari – “Nel primo tempo meritavamo di andare in vantaggio, abbiamo avuto diverse occasioni come quella di Cioffi. Abbiamo avuto in mano il gioco. Nella ripresa il Genoa, dopo il vantaggio, ci ha messo in difficoltà. Potevamo prendere anche il secondo gol. Poi siamo stati a reagire e a trovare il calcio di rigore su un buon inserimento di Spavone. Bisogna essere contenti di aver preso il punto contro una rivale diretta per la salvezza. Ci prendiamo questo punto”.

Recriminazioni – “La recriminazione è quella di non aver segnato il primo tempo. Quando sblocchi le partite, poi, cambiano le cose. Il rammarico è solo quello. Nella ripresa non siamo entrati bene come con la Fiorentina. Questo è l’aspetto che va migliorato. Non si possono concedere questi gol e queste occasioni. Siamo stati bravi ad avere il carattere e a recuperare una partita anche a livello mentale”.

Spal – “Le partite sono due. Bisogna giocarle entrambe, andiamo a Ferrara per fare la nostra partita. Saranno pericolosi, con l’Atalanta ha perso solo al 95′ e ieri con l’Inter è stata in partita per gran parte della gara. Gioca bene, quindi non è scontato il risultato. Ormai si è capito, abbiamo vinto contro la prima e pareggiato con l’ultima. Bisogna stare attenti e fare la partita con tranquillità. Alla fine vediamo quanti punti portiamo a casa”.

Come si migliora l’aspetto mentale – “Ho già parlato in settimana coi ragazzi, non sono stato bravo a farmi capire. E’ importante che dalla prossima recepiscano il messaggio e giochino come hanno fatto nel primo tempo”.