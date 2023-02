Il Giudice Sportivo, in occasione delle gare valide per la 17ma giornata del Campionato Primavera, ha deliberato un’ammenda di 500,00 euro al Napoli “per avere omesso di impedire l’ingresso in campo e lo stazionamento in panchina di un dirigente che non ne aveva titolo”.

Il Giudice sportivo ha, inoltre, squalificato per una giornata l’allenatore del Napoli Nicolò Frustalupi (quinta ammonizione) e Antimo Grillo perché “pur non essendo autorizzato ad accedere al recinto di giuoco, si posizionava in panchina dalla quale veniva espulso, al 41° del secondo tempo, per aver polemizzato con un calciatore della squadra avversaria”.