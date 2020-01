Primavera, la Roma cade a Genova: la Sampdoria vince 5-4

La Roma Primavera cade a Genova sotto i colpi della Sampdoria. Al Garrone i padroni di casa si impongono 4-3 con una super rimonta. Il gol dei padroni di casa arriva dopo solo 6 minuti: Darboe sbaglia l’intervento in area di rigore e D’Amico rimane freddo dagli undici metri. Da lì in poi però è dominio Roma: la squadra di Alberto De Rossi spinge sull’acceleratore e costringe la Samp a girare a vuoto. Dopo solo due minuti dal vantaggio doriano, D’Orazio pareggia i conti. La firma è quella d’autore: potente diagonale che si infila nell’angolino destro alle spalle di Raspa. Al 20’ la Roma raddoppia con la rete di Estrella: facile la sua ribattuta a porta vuota, dopo l’uscita del portiere blucerchiato nel pasticcio difensivo doriano. I giallorossi si impongono nei dieci minuti successivi ma la Sampdoria morde nel momento migliore dei ragazzi di De Rossi: Balde fa 2-2 al 31’, segnando il suo primo gol in partita con uno scavetto a Cardinali. Difesa giallorossa principale imputata: letale lo spazio concesso al filtrante di D’Amico. Il primo tempo si chiude in parità sotto le proteste per un intervento al limite in area di rigore di Bianda.

Nella ripresa succede di tutto: la Roma si riporta in vantaggio al 56’ grazie alla punizione di D’Orazio. La Sampdoria ribalta ancora una volta il risultato prima con Pompetti (65’) e poi con Balde (74’). I genovesi riescono anche ad allungare le distanze al 90’, portando il risultato sul 5-3. A nulla serve il gol dei giallorossi in pieno recupero per il definitivo 5-4. La Roma si ferma così a 26 punti in classifica, in attesa della partita tra Cagliari e Inter alle 13.00.