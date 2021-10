Primavera, Lecce-Milan 1-2. Prima vittoria rimonta firmata da Roback e Capone

Il Milan Primavera di Federico Giunti ce l’ha fatta. I rossoneri hanno espugnato 1-2 il terreno di gioco del Lecce, conquistando la prima vittoria in campionato. Rossoneri subito sotto per il gol di Hasic (colpo di testa su calcio d’angolo). Quindi, la rimonta firmata da Roback e Capone già nella prima frazione di gioco. Nella ripresa, praticamente, non si è giocato più: partita spezzettata, arbitro protagonista, ben quattro espulsioni (due per parte). Nella fila del Diavolo, hanno pagato dazio Tolomello e Gala.