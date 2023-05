Il Napoli Primavera domani affronterà l’Inter in un match importantissimo per la lotta salvezza. Il Napoli dovrà cercare di non perdere per raggiungere il playout. In caso di sconfitta dovrebbe sperare in una sconfitta del Cagliari contro il Frosinone. Per l’occasione gli ultras del Napoli hanno fatto sapere, attraverso un comunicato, che domani saranno presenti allo stadio Piccolo di Cercola per supportare gli azzurri in questa sfida così importante.