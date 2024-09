VIDEO IAMNAPLES.IT – Primavera, Rocco: “Bravi a sfruttare gli spazi, ma possiamo ancora migliorare”

Dario Rocco, allenatore del Napoli Primavera, ha parlato ai microfoni di IamNaples.it dopo la vittoria contro il Perugia per 3-1:

Prima vittoria stagionale – “E’ andata bene, abbiamo provato anche a pressarli forte in un primo momento. Non mi è piaciuto tanto l’approccio alla gara sotto l’aspetto anche tattico, abbiamo sbagliato qualcosa di troppo dove c’è da lavorare ancora tanto, poi dopo ci siamo rimessi a posto e abbiamo iniziato a fare le nostre cose. Loro giocavano un po’ col palleggio, portavano tanti uomini in zona laterale, poi quando perdevano palla erano belli aperti. Siamo stati bravi a sfruttare gli spazi e fare gol”.

Quanto fa bene l’impatto degli attaccanti oggi – “Fa benissimo, mi è dispiaciuto che non ha segnato Ballabile quando è entrato. Ho tanti attaccanti bravi, più segnano, più vanno in fiducia, più abbiamo possibilità di segnare. A me piace che la squadra attacchi e faccia tanti gol, sotto l’aspetto difensivo abbiamo fatto anche delle buone cose, abbiamo difeso di reparto quando c’era da farlo. Però ripeto, c’è tanto da lavorare, questa squadra ha grossissimi margini di miglioramento”.

Su Borriello – “Senza offendere nessuno è stato il migliore in campo, è stato bravissimo, entrato bene in area più volte, ha segnato, è stato incisivo sui due gol di Raggioli. Ha fatto una grandissima partita e si è anche sacrificato sotto l’aspetto tattico. Giocando con due centrocampisti, il trequartista deve venire a dare una mano e l’ha fatto molto molto bene”.

Margini di miglioramento – “La gestione della palla, sul 2-0 e 3-0 la palla si può gestire meglio. Devono maturare, non devono perdere palloni stupidi, si devono preparare per il calcio dei grandi dove non puoi permetterti di regalare palloni e subire ripartenze senza nemmeno essere pressati. Vogliono che migliorano su quest’aspetto e sulla situazione di pressing”.