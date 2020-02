Primavera, Sassuolo-Genoa 4-3: tre punti decisivi per gli ospiti

Primo parziale di gara davvero brillante : per la prima rete però abbiamo dovuto attendere fino al 24’, quando è stato il rossoblu Bianchi a trovare lo specchio avversario, ben servito da Piccardo. La risposta degli emiliani non si è fatta attendere troppo però: al 29’ ecco che il Sassuolo primavera trova il pari con un gran gol di Artioli. Il duplice fischio finale non è però arrivato prima che il Genoa primavera trovasse la rete del 2-1: al 39’ è stato Bianchi a firmare la doppietta personale. Al triplice fischio finale infatti sono i neroverdi a festeggiare il successo col risultato di 4-3 e i tre punti appena ottenuti: eppure all’intervallo erano proprio i liguri ad essere in vantaggio. Tornati in campo però sono gli emiliani a fare il bello e cattivo tempo: il Sassuolo primavera trova dunque subito il gol del pareggio con una bella azione di Ahmetaj. I neroverdi sono scatenati e al 75’ Pellegrini ben finalizza il rigore che gli viene concesso. Pure il Genoa primavera non molla il colpo: la rete del 3-3 arriva dunque poco dopo e sempre su rigore, questa volta finalizzato da Bianchi, autore di una tripletta eccezionale. A chiudere la sfida però è la squadra di casa: al 83’ è Aurelio a chiudere di fatto la partita e a concedere al Sassuolo primavera tre punti decisivi per la classifica.