Secondo quanto raccolto dalla redazione di IamNaples, il match valido per il campionato di Primavera 2 tra Reggina e Napoli è prossimo ad essere rinviato a data da destinarsi per via di un caso di positività al Covid-19 tra le fila della squadra calabrese. Il team allenato da Cascione non gioca dallo scorso 3 ottobre e al momento tornerà in campo in casa il 31 ottobre contro il Pisa.