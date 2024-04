Primavera, Tedesco: “Atteggiamento giusto, contento di tutti! Col Benevento è una finale…”

Andrea Tedesco, allenatore del Napoli Primavera, ha parlato ai microfoni di IamNaples.it dopo la vittoria contro la Salernitana per 5-1:

Sempre in gol tranne col Cesena, vittoria più larga oggi contro la Salernitana – “Lo spirito offensivo è frutto delle alternative offensive che abbiamo oggi, perché chi subentra o inizia la partita dà tutto, chiaramente qualcuno oggi non è riuscito a prenderne parte. Ma questo è il calcio, per qualcuno contento c’è sempre chi sarà scontento. Ma serve questo al gruppo, la forza di voler continuare, essere pronti e mettersi a disposizione delle necessità che poi ogni gara da qui alla fine richiederà. E sono contento di tutti, perché ho visto gli atteggiamenti giusti, le alternative che dopo hanno dato dei riscontri positivi e questa è la strada. Mi aspetto che continuino tutti così”.

Su Spavone e Pesce – “Sono contento per entrambi, lo cercavano il gol e ci danno la possibilità di far crescere ulteriormente il gruppo, anche perché uno l’ha cominciata e l’altro l’ha subentrata. Anche Vilardi ha fatto il suo, la scorsa partita Lorusso che oggi non ha preso parte, ci dev’essere questo. La comprensione di sapere di essere delle alternative, non c’è spazio più per i malcontenti e i malumori, per la voglia di essere protagonisti individualmente. Bisogna condividere. Perché è troppo più importante l’obiettivo comune della squadra e della società che rappresentiamo rispetto ai singoli. Però se il singolo si esalta in prestazioni così pulite, vogliose per la squadra, meglio ancora”.

Sul terzo posto, i playoff e la corsa al Benevento – “Oggi sono stati bravi a giocare una partita complicata dal punto di vista emotivo che si è peggiorata da questo punto di vista, perché abbiamo preso un gol dove dovevamo essere sicuramente più attenti. E quindi mi è piaciuto come i ragazzi hanno reagito con lucidità. E quindi si sono guadagnati l’opportunità di andare a giocare la prossima gara contro il Benevento che è sopra di noi in classifica. Potendo giocarsi più di quello che magari si poteva immaginare prima di iniziare questo. E’ merito loro e dello staff che ci gira intorno, delle motivazioni che si mettono in campo ogni giorni. E poi oggi è presto per pensare al Benevento, riposiamo e da lunedì ci penseremo, anche perché è una partita importantissima, come quella che è appena terminata. E’ una finale, e si va verso le finali da qui alla fine”.

Su Sorrentino – “Si è preparato da solo, lavorando in maniera esemplare in tutti questi mesi. E’ un ragazzo eccezionale, talvolta è quello che rimane più tempo al campo anche più di qualcuno di noi per tutta la meticolosità che gli riguarda nella preparazione atletica e nella conoscenza di ogni piccolo particolare. Sono contento per lui, perché come è stato per le scorse partite per qualcun altro, oggi per lui era lo sfociare positivo e con merito di un percorso lungo, che è quello dei giovani. Bisogna avere tempo. Se c’è talento, se c’è meno talento… bisogna avere la capacità da parte nostra, degli adulti, di attendere. Merito suo, dello staff, del preparatore dei portieri che lo ha cresciuto e dei compagni che lo hanno sostenuto. Quindi lui oggi ha vissuto una giornata quasi normale. Si è preparato in questi mesi ad affrontare l’esame finale che è la partita dopo l’allenamento. Mi fa piacere per lui e per il pubblico che c’era oggi, i ragazzi se lo stanno meritando, attraendo a sé attenzioni”.

Sull’aspetto tattico dell’inserimento di Spavone e Vilardi – “Sono entrati benissimo, sono contento perché in quel momento in cui la squadra era più bassa, abbiamo tolto due prime punte che avevano fatto un ottimo lavoro, e abbiamo inserito due ragazzi abili nella ripartenza. Sono entrati benissimo, e hanno prodotto quelle che erano le consegne che gli erano state date. E’ un plauso e un merito a loro e a tutto il pacchetto offensivo, che ci dà l’opportunità di cambiare in corsa in base alle necessità della partita quello che vogliamo provare a fare. Bravi loro e siamo contenti tutti, un merito a tutto lo staff dirigenziale anche per la convocazione di D’Avino, che oggi è in prima squadra, merito di chi ci gira intorno, di Grava, Visone, e tutti quelli che ci lavorano perché è chiaro che siamo contenti anche per Luigi”.