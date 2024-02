Primavera, Tedesco: “I ragazzi si sono guadagnati la partita. Dobbiamo mantenere l’umiltà. Su Pesce e Spavone…”

Andrea Tedesco, allenatore del Napoli Primavera, ha parlato ai microfoni di IamNaples.it dopo la vittoria contro la Ternana per 2-1:

Tre punti in uno scontro diretto – “Il primo tempo forse dovevamo concretizzare le occasioni avute, anche a inizio ripresa. Però la cosa importante oggi era fare la prestazione e c’è stata anche in inferiorità numerica. Poi dopo il risultato è figlio della prestazione. E sono contento specialmente per i ragazzi, la sentivano la necessità di fare risultato anche oggi. Si sono guadagnati la partita, il risultato è figlio del loro impegno e della loro volontà di riacciuffare il risultato anche negli ultimi minuti”.

Prima volta 2 vittorie consecutive in campionato – “E’ merito dei ragazzi e dello staff che ci lavora. Però le prestazioni ci sono sempre state, ricordo solo un paio di partite che sono andate male proprio dal punto di vista della presenza in campo. E’ vero, sono due risultati utili consecutivi contro dirette concorrenti per i playoff, però bisogna continuare con questa voglia di essere in campo, vincere il duello contro l’avversario, giocare a viso aperto. Magari dobbiamo gestire meglio alcuni momenti della gara quando non siamo brillantissimi e non concedere nulla tramite i nostri errori, essere più lucidi e organizzati in alcuni momenti. Sono contento e soddisfatto che da quando possiamo preparare le partite con più giorni a disposizione i ragazzi ne beneficiano. Devono rendersi conto anche loro che i treni passano 1-2 volte nella vita, è vero che siamo un settore giovanile e dobbiamo ambire soprattutto alla crescita dei singoli. Però che questa crescita porti a dei risultati contro formazioni importanti come oggi”.

Su Pesce e Spavone – “Ci si aspetta molto da loro, oggi hanno confermato quelle che sono le aspettative di tutto il contesto Napoli. Sono entrati bene e si sono messi a disposizione della squadra, la cosa che mi ha sorpreso più in positivo è l’accoglienza che il gruppo gli ha riservato e la loro volontà di essere degli elementi carismatici positivi. E’ questo che ci aspettiamo, che devono confermare, e che ci aspettiamo da altri profili già presenti. La direzione è stata imboccata, bisogna mantenerla con continuità settimana dopo settimana”.

Sulla continuità di risultati e prestazioni – “Dobbiamo mantenere la mentalità umile. Non tutti sono abituati a mantenerla, c’è più concorrenza in alcuni ruoli. Soltanto allenandoti bene, essere disponibile al subentro o iniziare la gara. Si può dare il proprio contributo subentrando o giocando da titolare. Mi rendo conto che per un ragazzo è difficile, perché oggi i ragazzi hanno obiettivi più semplici con smartphone, telefono, vestiti firmati… E’ meno difficile raggiungerli in questi tempi, mi rendo conto. Il sacrificio dev’essere riconosciuto dai ragazzi per raggiungere un obiettivo. Se non sei disposto a fare qualcosa di eccezionale, difficilmente riesci a raggiungere qualcosa di altrettanto eccezionale. Mi aspetto da loro la massima umiltà e la volontà di lottare per un obiettivo comune che è quello della squadra”.