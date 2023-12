Primavera, Tedesco: “Prospettive per il 2024? Più continuità. Sulla vittoria di oggi…”

Andrea Tedesco, allenatore del Napoli Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad IamNaples.it dopo la vittoria contro il Monopoli per 2-1:

Vittoria dopo risultati un po’ altalenanti – “Oggi avevamo bisogno di cuore, cioè di andare oltre quello che è stato il momento negativo in campionato, al di là delle coppe che sono state giocate. Devo dire la verità, per chi le viene a vedere e ci dà spazio come voi di dire due parole alla fine di ogni gara, le prestazioni ci sono sempre state da parte dei ragazzi. Non posso, al di là di una partita che è quella di Cesena, dire che non si sono impegnati nel corso della stagione. Talvolta magari ci siamo abbattuti quando le cose non venivano come desideravamo. Oggi tutto positivo fino al secondo gol fatto, poi dopo pensavamo fosse chiuse, invece non è così. Bisogna fare uno step di maturità su questo, perché poi chiuderle quando ci è andato bene sempre così in ansia, poi comincia a venire un po’ di timore, di paura di giocarla e invece no. Bisogna essere più generosi fino alla fine della gara anche quando sei in vantaggio, perché è un attimo che si possa riaprire”.

Differenza tra andamento in casa e in trasferta – “Ritorno a dire quello che dicevamo poco fa. Le prestazioni ci sono sempre state da parte dei ragazzi, non posso dirgli nulla di concreto che magari non possa dire adesso. Bisogna fare qualcosina in più e oggi è evidente che dal punto di vista della responsabilità e della maturità bisogna crescere. L’andamento che sia da playoff o meno, chiaramente noi siamo il Napoli e c’è una grossa responsabilità su tutto l’entourage, sui giocatori, lo staff e i dirigenti. Noi dobbiamo guardare le prestazioni, perché il calcio giovanile è fatto per crescere i giocatori. E’ un anno e mezzo che stiamo provando a migliorare elementi che dall’U18 quest’anno in Primavera abbiamo a disposizione in squadra. Guardiamo prima quello, le prestazioni per chi le vuole venire a vedere. Guardiamo la crescita dei giocatori. Poi questo ci deve dare il risultato. Capisco che c’è necessità di vedere il Napoli sempre primo in classifica, però magari raggiungere un risultato in un modo a cui non è propedeutico alla crescita dei singoli è quello che realmente vogliamo? Noi dobbiamo raggiungere quel risultato attraverso le prestazioni, la crescita di tutti. L’impegno da parte di tutti noi, i ragazzi, lo staff e i dirigenti. Ovvio come già dicevo in passato che bisogna crescere un pochino alla volta. E’ un percorso, guardiamo alla fine dell’anno dove siamo, quello che ci saremo meritati e il percorso che abbiamo affrontato, quante volte siamo caduti e siamo stati in grado di rialzarci, che spirito e che catena riusciamo a creare tra di noi. E insomma è questo quello che cerchiamo di proporre tutti quanti noi un po’ più adulti verso i ragazzi. Le nuove generazioni sono più deboli, hanno subito delle situazioni che noi non abbiamo subito. Il Covid, anni persi… Cerchiamo di valorizzare quelli che sono i valori e i concetti giusti per un percorso virtuoso. Mi sento di dire questo, con gli auguri a tutta la gente, ai tifosi, a voi che venite a seguirci. Siete l’unica o magari una delle poche che ci danno spazio e guardano le prestazioni e le giudicano con cognizione di causa”.

Prospettive per il 2024 – “Mi auguro di avere continuità. Prima della gara chiedevo questo ai ragazzi. Non guardiamoci più dietro, oggi inizia l’anno nuovo, anche prima della sfida col Monopoli e volevo che ci fosse già un cambiamento. Attenzione, non motivazionale, di prestazioni e di gioco. Ma un cambiamento da un punto di vista della condivisione delle responsabilità. Potevamo fare meglio? Sì. Possiamo crescere su tante cose? Sì. Prendiamoci ognuno un pezzo di responsabilità in più, siamo più generosi, cerchiamo di crescere ancora. E’ tanto bello se le cose vanno come desideriamo, perché sciuparlo? Siamo orgogliosi di quello che siamo in grado di fare e continuiamo su questa scia con un po’ più di continuità”.