Protti: “Il vero obiettivo del Napoli è la Champions. Milik speriamo vada via al più presto”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Igor Protti, ex attaccante del Napoli. “Il vero obiettivo del Napoli è la Champions – ha detto Protti a Radio Crc – per questo dico che Gattuso sta portando avanti un lavoro egregio. Sono d’accordo con la sua gestione, anche quando dice i giocatori devono smanettare di meno”. Per quanto riguarda il parco attaccanti del Napoli, secondo “Protti in azzurro ci sono calciatori di livello. Peccato per Milik, il Napoli gli è sempre stato vicino. Spero che vada via al più presto, ne guadagnerebbero sia lui sia il club di De Laurentiis”. Per quanto riguarda il campionato in genreale, per Protti “Cristiano Ronaldo è il favorito per il titolo di capocannoniere. Nonostante ciò, la Juve potrebbe non vincere lo scudetto”.