Prove di normalità in Olanda, contro la Lettonia la Cruijff Arena aperta a 5mila spettatori

È ufficiale: l’Olanda ha deciso di aprire a 5 mila tifosi la Johan Cruijff Arena per la sfida del prossimo 27 marzo contro la Lettonia. Un test per la riapertura al pubblico nel finale di stagione e in vista dell’Europeo di quest’estate. E un nuovo passo verso la normalità.

La comunicazione arriva direttamente dalla Federcalcio olandese: “Durante la partita internazionale tra Olanda e Lettonia di sabato 27 marzo (ore 18), si svolgerà un nuovo test di Fieldlab Events. Un massimo di 5.000 spettatori potranno assistere a questa partita di qualificazione per la Coppa del Mondo 2022 nella Johan Cruijff ArenA a condizioni precise. Questo è il più grande studio dall’inizio di questi Fieldlabs a febbraio e ciò significa che vengono compiuti ulteriori sforzi per consentire al pubblico di essere ammesso agli stadi e ad altri eventi in modo sicuro e responsabile. Ciò sarà importante anche per la fase finale delle attuali competizioni di calcio professionistico.

“La ricerca Fieldlab per Olanda-Lettonia si concentra sulla politica dei test (test rapidi) e sull’uso dell’app CoronaCheck, che serve come controllo per verificare se un visitatore ha un risultato negativo del test. I risultati favorevoli di questa ricerca potrebbero accelerare il processo per il calcio verso stadi più pieni di pubblico nelle fasi finali della stagione 2020/21 nel calcio professionistico e in UEFA EURO 2020. In precedenza, poteva già essere consentito un pubblico limitato con una distanza di 1,5 metri, poiché il calcio professionistico ha organizzato con successo quasi 130 partite all’inizio della stagione. Se il livello di rischio lo consente, a maggio e giugno devono essere compiuti gli ultimi passi – anche sulla base dei risultati dei Fieldlabs – per aumentare la capacità e sfondare la barriera di 1,5 metri.

“(…) Esempi sono i diversi modi di prendere posto, ad esempio in ordine di ingresso, differenti modelli di posti a sedere e la separazione degli orari di arrivo. Inoltre, una delle bolle contiene il progetto di ricerca scientifica condotto dalla Eindhoven University of Technology sulla dispersione degli aerosol nell’aria. Vengono studiate la struttura delle concentrazioni di aerosol in uno stadio e l’efficacia delle misure per ridurre tali concentrazioni di aerosol. A dicembre, le prime misurazioni erano già state effettuate nell’Arena senza pubblico, con generatori di aerosol artificiali”.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com