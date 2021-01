PSG, brutta sorpresa per Icardi: svaligiata la sua casa a Parigi

Brutta sorpresa per Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara: secondo quanto riporta infatti il quotidiano francese L’Equipe, sabato sera la loro casa di Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) è stata svaligiata. Il furto sarebbe avvenuto mentre l’attaccante argentino era in ritiro con il Paris Saint Germain per prepararsi al match di Ligue 1 contro il Lorient (partita giocata oggi e persa dai parigini): il giornale transalpino scrive che i malviventi avrebbero sottratto oggetti per un valore totale di 400mila euro. In pariticolare, dall’abitazione sarebbero stati portati via diversi oggetti di valore, gioielli, orologi e vestiti. Sono stati i domestici del giocatore ad aver scoperto il furto questa mattina.

Fonte: SportMediaset