Bufera in casa PSG. L’attaccante Edinson Cavani, secondo quanto appreso da RMC e poi ribadita anche da fonti spagnole, ha deciso di non partecipare alle ‘Final Eight’ di Champions League ad agosto. L’ex Napoli, in scadenza di contratto il 30 giugno, ha già deciso di non rinnovare il contratto e di non rischiare infortuni in vista di indossare una nuova maglia