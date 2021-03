PSG, Di Maria esce perchè vittima di un furto con sequestro dei familiari

Come riporta il sito fanpage.it, una scena surreale, dietro la quale si celava una storia inquietante. È quello che è successo nel pieno di PSG-Nantes, posticipo domenicale della Ligue 1, dopo circa un’ora di gioco. Quando al Parco dei Principi arriva la notizia che scuoterà la serata dei parigini: Angel Di Maria è stato vittima di un furto con sequestro dei familiari – presenti in casa – per un breve lasso di tempo. Il calciatore argentino lo apprende praticamente in campo, sostituito in fretta e furia da Pochettino. Con le telecamere ad immortalare tutta la trafila della notizia, dal momento in cui arriva ai vertici del club fino a quando viene comunicata al diretto interessato.

Leonardo, dirigente del PSG, è stato il primo ad essere avvertito della notizia. Insieme a Di Maria, anche i genitori di Marquinhos sono stati vittima di furto con modalità simili nella stessa serata. Il caso del centrocampista argentino è immediatamente sembrato più grave, vista la presenza dei familiari nell’abitazione.