PSG, Di Maria: “La situazione è folle e spaventosa. Restiamo a casa per non contagiarci”

Mentre alcuni suoi compagni di squadra come Thiago Silva, Neymar, Cavani e Keylor Navas sono tornati nei loro Paesi d’origine, l’argentino Angel Di Maria è ancora a Parigi. Il Fideo ha spiegato come sta vivendo la situazione ai microfoni di Telefe: “È una situazione completamente folle. Siamo isolati, chiusi in casa da quattordici giorni, siamo usciti solo una volta per andare al supermercato, cerchiamo di rimanere a casa per non contagiarci. Abbiamo figlie molto giovani, la situazione è spaventosa”.

Fonte: Alfredopedullà.com