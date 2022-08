PSG, Galtier: “Keylor Navas non accetta di fare il secondo. Vedremo se andrà via…”

Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa della situazione che sta attraversando Keylor Navas. Il portiere costaricense è diventato il secondo di Donnarumma con l’arrivo del tecnico ex Nizza e il Napoli è in trattativa per ingaggiarlo:

“Navas è un grande giocatore che va rispettato molto. No, non accetta di essere il numero due, e per fortuna. So che ha attirato l’interesse di alcune squadre. È un grande professionista in allenamento. Se ne andrà? Ha alcuni interessi, vedremo”.