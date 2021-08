PSG, Messi si presenta: “Qui per la Champions! Mbappè e Neymar? Sarà bello vivere il gruppo”

Uno dei trasferimenti più clamorosi e inaspettati degli ultimi anni: Lionel Messi al PSG. La “Pulce” giocherà con la maglia numero 30, e nella giornata odierna si è presentato ai microfoni dei media per raccontare delle sue sensazioni riguardo il futuro della sua carriera e non solo. Ecco quanto evidenziato da IamNaples: “Il mio addio al Barcellona è stato davvero difficile da gestire, perché ho dovuto cambiare, ma sono davvero felice di essere qui. L’accoglienza è stata sorprendente e non manca nulla affinché io possa essere felice qui. Insieme saremo felici e lotteremo insieme per ottenere gli obiettivi di questo club”.

SQUADRA – “Sarà bellissimo vivere la quotidianità con questa rosa che ha grandissimi giocatori come Neymar e Mbappè. Ci sono stati molti acquisti nuovi e già ce n’erano di fortissimi e ora voglio iniziare con loro. Io sono qui per aiutare, per dare il massimo e per riuscire a ottenere il massimo. Il mio obiettivo è vincere altre Champions e sono convinto di essere al posto giusto. Neymar? Sicuramente il fatto che Di Maria, Paredes, Neymar fossero qui è stato importante, determinante affinché potessi scegliere il Paris Saint-Germain”.

CHAMPIONS LEAGUE – “Non è facile da vincere, puoi avere la squadra migliore al mondo ma non vinci, perché il calcio è fatto di dettagli. Il Paris è stato molto vicino a vincere, ha avuto squadre molto forti ma non è mai riuscito a vincere il trofeo. Non so cosa possa mancare, ma bisogna essere un gruppo unito. Ancora non conosco lo spogliatoio ma da fuori posso dire che serve un po’ di fortuna”.

FUTURO – “Prima di andarmene da Barcellona ho detto a tutti i tifosi che sarei sempre stato grato per l’affetto ricevuto. Loro sapevano che avrei giocato in una squadra forte e competitiva. E non ho avuto dubbi a scegliere il Paris perché questo club vuole continuare a vincere e crescere. Sarebbe bello giocare contro il Barcellona, ma sarebbe strano farlo con un’altra maglia addosso. Per tutti noi è un’esperienza nuova ma siamo pronti. Ho tantissima voglia e poi il calcio è uguale ovunque e il fatto di avere già amici nello spogliatoio mi aiuterà ad adattarmi in fretta”.